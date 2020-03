Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021. I morti sono 4.032, 627 in più di ieri.

Per quanto riguarda le vittime, lo 0,8 per cento era senza patologie. Il restante presentava almeno un fattore di rischio come patologie tipo ipertensione, diabete, cardiopatia. Gli esperti hanno spiegato che l’eccesso della mortalità in Italia è legato al fatto che l’Italia è il paese più vecchio del mondo. Qui l’età media dei contagiati ha 63 anni contro i 46 dei cinesi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.