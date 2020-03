Chiudono le case dell’acqua di Bari. La società Tecnofonte che gestisce il servizio di erogazione di acqua ai baresi ha comunicato lo stop alle fontanine a Bari vecchia, Japigia, Libertà e San Paolo. “Gentili clienti – si legge sui cartelli – su disposizione delle autorità competenti, in ottemperanza al Dpcm e allo scopo di evitare assembramenti di persone, l’erogazione d’acqua in questo distributore è stata temporaneamente sospesa”. A causare questa decisione ci sarebbero le lamentele dei cittadini per le lunghe code in prossimità del distributore d’acqua.

