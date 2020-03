In coda sui marciapiedi, prima di accedere negli ipermercati o nei supermercati di tutta la città. Oggi centinaia di persone si sono presentate ai cancelli, anche prima delle aperture, per poter entrare il prima possibile e procedere con la spesa. Dagli ipermercati della Mongolfiera fino a Spesa più di zona Santa Caterina: molti si sono spostati da un supermercato all’altro cercando quello meno affollato. Gli ingressi ovunque sono stati a gruppi, per evitare assembramenti nei vari reparti e alle casse. L’invito ai clienti era di procedere con la spesa il prima possibile per ridurre anche l’attesa all’esterno. Oggi, nonostante la raccomandazione a presentarsi singolarmente, non sono mancate coppie che si sono presentate tranquillamente a fare la spesa. Domani la maggior parte degli iper e dei supermercati ha annunciato la chiusura.

