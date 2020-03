Proseguono a Bari i controlli della Polizia locale per il rispetto delle vigenti norme sanitarie durante l’emergenza coronavirus. Nella notte è stato denunciato un cittadino che passeggiava, senza alcuna valida motivazione di legge, in corso Vittorio Emanuele. Nella mattinata, invece, è stato identificato un runner che in violazione delle ultime disposizioni emanate nell’ordinanza di ieri del Ministero correva sul lungomare Imperatore Augusto sebbene residente al quartiere Libertà.

Non mancano i controlli, attivati anche negli scorsi giorni, con i droni. Stamane, grazie al prezioso strumento tecnologico in dotazione al nucleo specialistico del Corpo di polizia locale è stata individuata, da remoto, l’attività di un venditore di frutta e verdura lungo le strade del quartiere San Paolo. Lo stesso è stato identificato e sanzionato per aver anche trasgredito l’ordinanza comunale e il codice del strada. Nel pomeriggio, comunica la polizia locale, ci saranno ulteriori verifiche in altre zone della città. “Chi viene denunciato rischia l’arresto fino a 3 mesi e una ammenda fino a 206 euro”, ha ribadito più volte il sindaco Antonio Decaro.

