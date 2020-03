Il gruppo social “Doniamo in libertà dal Libertà” ha organizzato un concorso per i piccoli costretti in casa. “Ho chiesto alle mamme – ci racconta la promotrice del gruppo, Francesca Zicca – di fare fare un bel disegno ai bimbi sul tema della famiglia e di pubblicarlo sul gruppo. Quando tutto questo finirà, perché finirà, il disegno con più apprezzamenti avrà un dono. E’ un modo per distrarci, per riempire le nostre bacheche di disegni colorati. Purtroppo è un momento difficile per tutti, ma dobbiamo essere forti e rimanere a casa. Decidere di disegnare la famiglia ci darà più senso di responsabilità e rispetto nei valori”.

