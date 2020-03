La Cina ha donato 200mila mascherine alla Puglia. Centomila mascherine chirurgiche sono stata regalate dal governatore della provincia del Guandgong Ma Xingrui; altre 100mila sono arrivate dal distretto di Futian.

La Protezione civile regionale ha prelevato il materiale sotto bordo dell’aereo, giunto nell’aeroporto di Bari Palese ieri in tarda serata, e lo ha trasportato nei depositi dove sono stati posti sotto sorveglianza e distribuiti alle Asl per il loro utilizzo. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ringraziato il governatore della Provincia del Guangdong Ma Xingrui con una lettera nella quale esprime sincera gratitudine per questo dono, rinnovando i sentimenti di amicizia nei confronti del popolo cinese. Un’altra lettera di ringraziamento da parte di Emiliano è stata inviata al distretto di Futian. L’operazione è andata a buon fine grazie anche al supporto di Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Poste Italiane e Aeroporti di Puglia.

