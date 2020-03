Da Japigia a Poggiofranco, Bari a 14 giorni dal decreto anti coronavirus “Io resto a casa” è una città deserta. Tranne gli autobus Amtab e poche automobili, il video realizzato con la tecnica del time lapse mostra decine di strade urbane completamente deserte.

In ordine di successione, le immagini velocizzate e riassunte in poco più di un minuto (filmato in basso) mostrano alcune zone tra il lungomare di Bari e i quartieri Madonnella, Japigia, Carbonara fino allo stadio San Nicola e alla tangenziale. “Uno scenario da film di fantascienza”, ci racconta un lettore.

Riprese Marco Carrozzo

