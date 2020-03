Mascherine e camici gettati in terra nell’atrio di accesso alla zona rossa di Asclepios. La denuncia è del sindacalista Gil, Sanità, Luigi Cipriani. “Da giorni al Policlinico e precisamente nell’atrio per accedere alle scale del percorso zona rossa di Asclepios qualcuno – denuncia Cipriani – sta buttando per terra materiale Dpi (Dispositivi di protezione individuale), mascherine, guanti. Considerato che ciò avviene all’ingresso (interno lato P.S.) a chi spetta vigilare affinché tale irresponsabile sia individuato e denunciato alla Procura della Repubblica?”

“Alla luce del reiterarsi di tali gravi eventi – continua Cipriani – si chiede ancora una volta, al Direttore Generale e al Direttore Sanitario di far visionare le telecamere della zona interessata al fine di individuare l’autore di tale grave ed irresponsabile comportamento e sospenderlo con effetto immediato dal servizio e denunciarlo alla Procura della Repubblica”.

