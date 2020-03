Applausi e sirene per dire grazie. Così i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari hanno voluto rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid19 al Policlinico di Bari. Gli automezzi hanno percorso i viali dell’ospedale e si sono fermati sotto il padiglione Asclepios adibito a Covid Hospital: i vigili, tutti schierati in fila, hanno applaudito medici, infermieri e operatori che sono in corsia ogni giorno per prendersi cura dei pazienti e fronteggiare l’emergenza Covid19. All’esterno del Covid Hospital è stato srotolato uno striscione con la scritta “Grazie dai vigili del fuoco” che è stato successivamente consegnato, in maniera simbolica, al direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. Il giro di ringraziamento è proseguito davanti al plesso che ospita la centrale operativa del servizio di emergenza 118. “I vigili del fuoco sanno bene cosa significa operare nell’emergenza, lottare contro il tempo e contro le avversità – commenta Migliore – Per questo il loro messaggio questa mattina è stato ancora più toccante”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.