“La protezione civile nazionale ha consegnato questa sera alla Regione Puglia, all’aeroporto di Bari Palese, 42mila mascherine chirurgiche, con un volo della Guardia Costiera, che costituiscono meno di un terzo del fabbisogno quotidiano di mascherine chirurgiche dell’intera regione”. Lo comunica il dirigente della sezione Protezione civile della Regione Puglia Mario Lerario.

Continua quindi il problema legato alla consegna da parte della Protezione civile di dispositivi di protezione per il personale sanitario della Puglia. Il governatore Michele Emiliano proprio ieri aveva sollevato il problema a Domenica In. : “Oggi al Policlinico di Bari abbiamo distribuito delle tute non della tipologia di bio contenimento ma con caratteristiche diverse. C’è il rischio che questi ragazzi siano privi della protezione minima”, ha detto Emiliano.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.