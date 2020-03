Gli operatori di Amiu Puglia sono intervenuti tra le strade di Bari per sanificare gli ambienti particolarmente “esposti” perché frequentati da molte cittadini durante l’emergenza coronavirus.

Per questo motivo, continuando negli interventi di sanificazione straordinaria per far fronte all’emergenza internazionale Covid-19, Amiu Puglia sta riservando particolare alle zone d’accesso a farmacie e supermercati. “Bari pulita” prevedendo il lavaggio di marciapiedi, di postazioni di cassonetti e delle strade con ipoclorito di sodio (varichina) allo 0,3%. “La scorsa notte – scrive Amiu Puglia – siamo stati impegnati in molte zone della città” (video in basso).

EMERGENZA COVID-19: FOCUS ANCHE SUI SUPERMERCATI Proprio come le farmacie, anche i supermercati sono considerati luoghi particolarmente “esposti”, perché frequentati da molte persone. Per questo motivo, continuando negli interventi di sanificazione straordinaria per far fronte all’emergenza internazionale Covid-19, Amiu Puglia sta riservando loro una particolare attenzione. Queste sono le immagini degli interventi davanti ai supermercati a cura degli operatori, che, la scorsa notte, sono stati impegnati in molte zone della città. Pur tra tante difficoltà, Amiu Puglia ha programmato una serie di sanificazioni straordinarie, dedicate ai luoghi più “sensibili”, che vanno avanti da settimane e che si innestano con quelle già calendarizzate nel programma “Bari pulita”.#miglioriamiu #noisiamoamiu #voirestateacasa Publiée par Amiu Puglia sur Mardi 31 mars 2020

