Secondo quanto comunicato questa sera dal sindaco Antonio Decaro, a Bari i cittadini risultati positivi al tampone per rilevare il coronavirus sono 207 allo stato attuale, a questi si aggiungono 368 che sono in quarantena per precauzione. “C’è ancora troppa gente per le strade della città”, ha rimproverato Decaro.

