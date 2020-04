Fino a 210 posti letto, di cui 50 di Terapia Intensiva, subito disponibili e attrezzati a disposizione della Regione Puglia per far fronte all’emergenza coronavirus. È quanto messo a disposizione da GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, che da oggi, venerdì 3 aprile, dà il via al nuovo Covid Hospital di Villa Lucia Hospital di Conversano (BA), Ospedale Polispecialistico Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, che nelle ultime settimane è stato oggetto di una totale e impegnativa riorganizzazione.

Un’ulteriore struttura si aggiungerà lunedì a Bari: si tratta di Anthea Hospital, anch’esso allestito interamente per accogliere pazienti affetti dal virus Covid-19.

La riorganizzazione delle due strutture, resa possibile in tempi così brevi grazie all’impegno da parte del Gruppo e al lavoro incessante delle squadre di operai coinvolte, ha l’obiettivo di prevenire la saturazione dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e garantire una gestione organica ed efficiente di tutti i pazienti.

“Questa operazione di riconversione totale e riorganizzazione delle strutture in Covid Hospital ha richiesto uno sforzo imponente, da un punto di vista organizzativo ed economico, ma necessario e importante per contribuire a far fronte ad un’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova il Paese e che richiede un impegno straordinario da parte di tutti, senza distinzioni tra pubblico e privato – dichiara il dott. Giuseppe Speziale, Vicepresidente di GVM Care & Research –. In quanto parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale abbiamo deciso di mettere le nostre risorse a disposizione, investendo di nostra spontanea volontà nella realizzazione di un Covid Hospital a Conversano all’interno di Villa Lucia Hospital e di un secondo a Bari all’interno di Anthea Hospital, che sarà operativo nei prossimi giorni”.

Nel dettaglio, a Villa Lucia Hospital sono stati allestiti, su una superficie di 2.500 mq, 30 posti di Terapia Intensiva, tutti dotati di ventilatori di nuova generazione e telemetria, oltre a Tac ed Ecografi. Nel reparto di Terapia Intensiva così allestito sono operativi, 24 ore su 24, 120 operatori sanitari. Il resto della struttura, per un totale di 80 posti letto, sarà destinato ai pazienti Covid-19 che non necessitano di ventilazione assistita e al decorso post-Terapia Intensiva.

A questi posti letto si andranno ad aggiungere, entro l’inizio della prossima settimana, 100 posti letto, di cui 20 di Terapia Intensiva e 80 per le fasi pre e post intensiva, allestiti all’interno di Anthea Hospital, Ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditato con il SSN. A questi posti letto immediatamente disponibili, se necessario, se ne potranno aggiungere altri 30.

Villa Lucia Hospital e Anthea Hospital sono due delle 5 strutture di GVM Care & Research riconvertite in Covid Hospital. In ottica di solidale risposta alla richiesta di aiuto pervenuta dalle Regioni, e in alcuni casi di propria iniziativa, il Gruppo presente in 10 regioni italiane con 28 Strutture Ospedaliere (su un totale di 50 tra Italia ed Europa) di Alta specialità e Polispecialistiche, molte delle quali accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, ha reso disponibili 23 Ospedali, almeno uno in ognuna delle 10 regioni in cui è presente, in piena collaborazione con le Regioni e le AUSL per sostenere l’attività degli Ospedali pubblici. Su un totale di 3.600 posti letto complessivi del Gruppo, oltre il 50% è stato messo a disposizione con circa 1.800 posti letto, di cui più di 600 posti dedicati esclusivamente a pazienti Covid-19.

