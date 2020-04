L’emergenza coronavirus ha messo in campo centinaia di volontari per aiutare le persone più in difficoltà. Un aiuto non solo legato alla consegna di farmaci e spesa, ma anche di tipo psicologico. L’Avo Puglia ha attivato la linea “Pronto Avo”: chi ha bisogno di parlare con qualcuno (malati, anziani, persone sole) può chiamare il numero 393 0476660 per trascorrere un po’ di tempo in compagnia (telefonica) e avere un supporto per superare i momenti di difficoltà.

Un servizio importante per tutti coloro che si sono trovati da un giorno all’altro non solo senza possibilità di uscire ma anche di confrontarsi e parlare con vicini, amici. Una solitudine forzata che Avo Bari e Puglia hanno cercato di colmare mettendo a disposizione i propri volontari. Il servizio telefonico è stato lanciato anche a livello nazionale da Federavo, che riunisce tutte le Avo d’Italia, attraverso il numero 800 300 86.

