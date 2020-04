Aver sottovalutato l’emergenza e non aver agito in modo tempestivo. Sono le accuse contenute nella denuncia depositata a Roma da due avvocati contro Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese per la gestione dell’emergenza coronavirus.

“Stamattina ho depositato presso la Procura della Repubblica di Roma la denuncia a firma mia e dell’avvocato Alfredo Lonoce”, scrive sulla sua pagina Facebook Augusto Sinagra, magistrato e accademico, per oltre dieci anni ordinario di diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma come riporta Il giornale. Secondo la tesi dei due avvocati il governo non avrebbe agito rapidamente “omettendo nei tempi e nei modi necessari ogni misura di contenimento e di prevenzione” , consentendo, quindi, la “enorme diffusione” del virus “con l’impressionante numero avutosi di contagiati e di deceduti”.

