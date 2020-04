Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto sui social network con una diretta per aggiornare i concittadini su numeri e iniziative dell’emergenza coronavirus. In apertura il sindaco ha commentato i dati locali: “Aumentano le persone in quarantena fiduciaria e obbligatoria oltre ai positivi – ha detto Decaro – in totale sono 511, ben 217 positivi rispettato ai 173 di qualche giorno fa. Quindi riscontriamo una incidenza dei contagi della popolazione a Bari superiore del 15% rispetto alle province e un 20% in più rispetto alla regione”.

“Ci sono state più attività e aziende aperte durante l’emergenza, zone più densamente abitata, forse è per questo che nel capoluogo pugliese si registrano questi numeri. Dobbiamo stare attenti e restare a casa”, ha concluso Decaro. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.182 (dati 3 aprile) così divisi: 741 nella Provincia di Bari; 129 nella Provincia di Bat; 218 nella Provincia di Brindisi; 527 nella Provincia di Foggia; 359 nella Provincia di Lecce; 178 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

