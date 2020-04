Tornano a salire sopra i cento casi le nuove positività di contagio da Coronavirus in Puglia, oggi per la precisione sono 127 ma i tamponi eseguiti sono 1.979. I decessi registrati oggi, invece, sono 13: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella Bat, uno in provincia di Taranto, complessivamente le vittime in Puglia sono 195.

Oggi il maggior numero di casi sono stati rilevati in provincia di Foggia, 41, a seguire Bat, 39. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 22.059 test, i positivi sono 2.444, le persone ricoverate sono 722, quelle guarite 134. Il maggior numero di contagiati è in provincia di Bari, 807, segue quella di Foggia, 605.

