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Accoltellato 77enne a Palo del Colle, un arresto

L'episodio risale a ieri mattina

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 17:55
carabinieri
  • 9 sec

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un 77enne avvenuto ieri mattina a Palo del Colle, nel Barese. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale con gravi ferite provocate da un’arma da taglio. Inizialmente si era pensato che l’aggressione fosse avvenuta al culmine di un litigio, ma la figlia dell’anziani smentisce.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, sono state condotte dai carabinieri della stazione di Palo del Colle, che nel giro di poche ore hanno identificato il presunto responsabile raccogliendo elementi ritenuti utili per ricostruire quanto accaduto. L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di tentato omicidio. Restano in corso ulteriori approfondimenti investigativi per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al ferimento del 77enne.

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