Bari, dai park & ride alle navette: previsti servizi straordinari per domani

In occasione degli ultimi appuntamenti legati alla festa di San Nicola, il Comune di Bari attiverà in via straordinaria, per la giornata di domenica 10 maggio, i servizi cittadini di park & ride per agevolare gli spostamenti verso il centro e le aree interessate dagli eventi religiosi e civili. Saranno operativi i parcheggi di interscambio di Vittorio Veneto lato terra, Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno, con servizio navetta dedicato per tutta la giornata.

La formula resterà quella ordinaria, un euro per il parcheggio più 30 centesimi per ogni passeggero trasportato, escluso il conducente. Il park & ride di corso Vittorio Veneto lato terra sarà attivo dalle 7.30 alle 23.40. La navetta “A” partirà dalle 8 con ultima corsa prevista alle 22.50. Il percorso collegherà l’area di sosta con piazza Massari e il centro cittadino attraversando corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. In caso di esaurimento dei posti disponibili, le navette potranno proseguire fino all’area delle Piscine Comunali con un percorso alternativo predisposto da AMTAB.

Attivo negli stessi orari anche il park & ride di Pane e Pomodoro. La navetta “B” collegherà piazza Massari con il lungomare e l’area di sosta sul mare, con prima corsa alle 8 e ultima partenza alle 22.40. Per evitare congestionamenti del traffico interno al parcheggio, AMTAB ha previsto anche la possibilità di utilizzare una fermata provvisoria esterna all’area di sosta. Operativo infine anche il park & ride di Largo 2 Giugno, anch’esso disponibile dalle 7.30 alle 23.40. La navetta “C” seguirà il percorso ordinario previsto dal servizio. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde AMTAB 800450444.

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