I nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia sono 70, si conferma quindi il calo dei giorni scorsi, mentre resta alto il numero dei decessi: oggi ne sono stati registrati altri 14, 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi. Complessivamente, le vittime del coronavirus in Puglia sono 209, superata la soglia dei 200.

Oggi sono stati analizzati 1.090 tamponi, la provincia in cui sono stati rilevati più contagi è quella di Foggia (30 casi), a seguire Bari (27) e Lecce (6). Solamente 5 nuove infezioni nel Brindisino e due nel Tarantino, zero nella Bat. Cala il numero dei ricoverati, 708, cresce quello dei guariti, 168, mentre 938 persone sono in isolamento a casa. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 23.149 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514.

