Questo pomeriggio a Bari all’uscita del sottopasso ferroviario su via Capruzzi un un uomo ha strappato il cellulare dalle mani di una donna intenta nella conversazione ed è scappato via nonostante il tentativo della signora di rincorrerlo. La scena non è sfuggita ad una pattuglia motomontata della Polizia Locale di Bari, che allertando contemporaneamente la Sala Operativa si è lanciata all’inseguimento. L’ uomo è stato raggiunto e bloccato dopo pochi minuti dai due motociclisti della polizia locale e da un’altra pattuglia del Corpo che lo ha tratto in arresto.

Si tratta di in cittadino del Gambia di 26 anni con precedenti penali per furto e detenzione di sostanze stupefacenti. L’ uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria e il cellulare integro restituito alla proprietaria.

