Torna a calare il numero di nuovi contagi in Puglia, oggi su 1.595 tamponi refertati sono risultati positivi solo 82 persone. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Scende anche il numero dei decessi, oggi sono sei: uno in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, uno nella provincia di Bari e due nella provincia di Taranto. Degli 82 nuovi casi rilevati oggi, 49 si sono registrati nella provincia di Foggia e riguardano quasi tutti contati avvenuti nelle Rsa per anziani. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 26.088 test, il totale dei casi positivi è di 2.716. Sono 190 i pazienti guariti, 225 quelli deceduti mentre i ricoverati sono 716 e le persone in isolamento salgono a 1.045.

