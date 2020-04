Un caso di sospetto Covid-19 in attesa dell’esito del tampone. Come confermano i responsabili del Policlinico di Bari, una bimba di due mesi è stata trasferita d’urgenza questa mattina, 10 aprile, da Foggia al capoluogo pugliese nel reparto di Rianimazione. La piccola è attualmente ricoverata all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari. Articolo in aggiornamento.

