“Con i soldi del montepremi abbiamo comprato viveri da distribuire alle famiglie bisognose”. Lo racconta il portavoce di un gruppo di dieci appassionati e tifosi di calcio baresi che ha scelto la solidarietà per concludere il campionato di fantacalcio sempre in attesa della ripresa della Serie A al termine dell’emergenza coronavirus.

Al Comune, in particolare al progetto dell’assessorato al Welfare “Bari solidale, sono stati devoluti 650 euro. L’intero montepremi che servirà a rafforzare l’acquisto di beni di prima necessità. “L’idea è nata da me – racconta Enzo Monno – ero primo in classifica e avevo tanti punti di vantaggio sul secondo posto. Ma in accordo con gli amici abbiamo rinunciato alla somma per darla in beneficienza. Così siamo tutti vincitori”.

