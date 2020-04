Sparatoria questa sera a Madonnella. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, sarebbe scoppiata una lite tra un residente e un addetto alle consegne a domicilio. Sono stati persino esplosi colpi di pistola da una finestra. Fortunatamente non ci sono feriti. Forse la pistola era a salve. Sul posto polizia, carabinieri. Indagini in corso. Notizia in aggiornamento.

