In Italia le persone contagiate sono 100.269. Oggi si è registrato un aumento di 1996 unità. Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3381 persone, 116 meno di ieri.

Continua a crescere il numero dei guariti di circa duemila persone al giorno. Ad oggi sono in totale 32.534, per un aumento in 24 ore di 2079 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1985 persone).

Resta alto il numero delle vittime. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 619 persone (ieri le vittime erano state 570), arrivando a un totale di decessi di 19468. Il numero totale di italiani che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 152.271 (4694 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3951).

Scoppia anche il caso della provincia di Milano dove il dato dei contagi è il doppio di ieri: 520 nuovi casi rispetto a 269 di ieri per un totale di 13268. Nella sola città di Milano i nuovi casi sono 262, ieri erano 127, totale 5368. “Non è assolutamente finita, non dobbiamo abbassare in nessun modo la guardia, non dobbiamo pensare che il peggio sia passato perché i dati non sono stabili”, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

