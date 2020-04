“Oggi per la mia Pasquetta casalinga prepariamo la parmigiana. A me è toccato tagliare le melanzane.

Certo che una Pasquetta con questo sole non ce la ricordavamo da almeno dieci anni”. Scherza su Facebook il sindaco Antonio Decaro, augurando a tutti una buona Pasquetta. Una giornata diversa a causa del divieto agli spostamenti imposto dal decreto sull’emergenza coronavirus.

Oggi a farlo rispettare c’erano agenti ovunque, soprattutto lungo le statali, sulla costa e sulle litoranee.

