Nel corso di servizi di controllo, svolti anche in località rurali per controllare ville e casolari di campagna, i carabinieri hanno rinvenuto 38 arnie adagiate su un appezzamento di terreno in contrada “Pozzacchera” della frazione Montegrosso, risultate compendio di furto perpetrato nel comune di Ruvo di Puglia il 5 aprile scorso. Le cassette (ricovero artificiale idi una colonia di api domestiche) considerato il particolare contenuto del valore di oltre 20.000 euro, sono state piantonate per tutta la notte per poi essere restituite la mattinata successiva al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.