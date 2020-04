Vandali in azione in stradella San Pasquale: sono stati dati alle fiamme dei bidoni per la raccolta differenziata. “Ieri sera ho notato, con grande sconcerto – scrive una cittadina al sindaco Antonio Decaro – che i cassonetti della spazzatura sono stati incendiati lasciando sull’asfalto una massa nera informe. Mi chiedevo se in questa zona ci sono le telecamere di sorveglianza al fine di identificare e punire gli autori di questo gesto incivile e poco rispettoso del bene pubblico”.