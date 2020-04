“Neppure la storia più folle della nostra vita può impedirci di credere, di sperare, di amare”. Lo raccontano due studenti brindisini che frequentano da 4 anni l’università a Bari. Come gran parte dei coetanei convivono con l’emergenza coronavirus ma durante le sere libere Andrea Nigro, insieme al fratello, ha realizzato un video emozionale con un messaggio solidale: “Può sembrare non centri nulla ma trasmette un concetto importante e di speranza di cui ci siamo fatti interpreti”. Ecco il video in basso.

