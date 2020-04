Bari senza la festa di San Nicola: le emozioni di un anno fa dal corteo alle Frecce tricolori- VIDEO

La Sagra di San Nicola a Bari è stata annullata per l’emergenza coronavirus. Dopo una lunga attesa il Comune ha ufficializzato la decisione di bloccare i preparativi del corteo storico che per la prima volta dal 1087 non si terrà nel mese di maggio.

Una decisione importante che apre nuovi interrogativi sul futuro con la proposta degli organizzatori di dedicare un’edizione speciale il 6 dicembre durante l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese. Il Gruppo Ideazione, aggiudicatario del bando 2020, su richiesta dell’amministrazione comunale si è comunque impegnato a mantenere ferma l’offerta per altri 180 giorni, in attesa delle opportune ulteriori valutazioni amministrative.

L’edizione del 2019 vide la partecipazione di circa 100mila persone sul lungomare del capoluogo pugliese per assistere allo show aereo delle Frecce Tricolori. Il video in alto racconta anche altri momenti emozionanti: dai preparativi del corteo storico ai fuochi d’artificio serali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.