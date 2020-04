Un post con tutte le date sulle riaperture prossime per la fase 2. Una immagine fake che sta circolando sulle piattaforme social e in particolare su whatsapp. Ad allertare è la polizia postale “La fake news – spiegano dalla Postale – è particolarmente grave in quanto, per avvalorare la notizia , utilizza il logo dell’Agenzia Ansa al fine di confondere inevitabilmente l’utente sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione. Si invitano tutti gli utenti a consultare le notizie sui siti di origine, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili rispetto alla fonte di provenienza. L’Agenzia ANSA ha formalmente sporto denuncia alla Polizia Postale, che sta indagando per risalire ai responsabili”.

