Allerta meteo domani in Puglia. La Protezione civile ha diramato il bollettino da allerta gialla su tutta la regione per forti precipitazioni.

L’allerta scatterà domani alle 8 per dodici ore. La polizia locale di Bari raccomanda nella giornata di domani più prudenza per chi dovrà spostarsi dalla propria abitazione per lavoro, necessità o motivi di salute (secondo quanto previsto dalle disposizioni sull’emergenza coronavirus).

