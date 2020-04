Due ragazzi sono stati ripresi ieri mentre si allenavano a pugilato in un giardino del San Paolo. Il video è stato pubblicato dal consigliere municipale Umberto Carli. “Siamo in quarantena – scrive su Facebook – ma sembra già iniziata la fase 3 per i nostri Rocky Balboa del San Paolo. Del caso viene subito informata la Polizia Locale che prontamente interviene ma i pugili in erba sono riusciti a scappare prima che suonasse il gong. Il buon senso pari a zero se non meno al tempo del coronavirus”.

Anche il sindaco Antonio Decaro, in tutta la giornata di ieri, ha evidenziato la sua preoccupazione per il mancato rispetto dei divieti da parte di alcuni baresi. Sia sabato sia domenica decine di persone sono scese in strada a passeggiare, senza alcuna valida motivazione.

