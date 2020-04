Coronavirus, a Bari riapre anche la Feltrinelli: 20 clienti alla volta e acquisti in 5 minuti – VIDEO

Limite di ingressi a 20 persone, circa 5 minuti di tempo per gli acquisti, distanza minima di un metro, obbligo di indossare guanti e mascherina. Con una settimana di ritardo rispetto all’ultimo decreto del Governo sull’emergenza coronavirus, da questa mattina a Bari ha riaperto anche il megastore la Feltrinelli in via Melo – dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

“Siamo pronti si ripartire, abbiamo dotato il negozio in modo da mettere in sicurezza i librai e i cliente”, commenta Nicoletta Parisi, responsabile Feltrinelli. Come mostra il video in alto, all’ingresso vengono forniti guanti monouso e il gel igienizzante mentre i dipendenti indossano delle visiere per limitare l’eventuale possibilità di entrare in contatto con il virus.

“Speriamo di offrire un servizio alla città – aggiunge Parisi – sia per i bambini che sono a casa e devono seguire letture scolastiche sia per chi vuole superare momento questo momento di difficolta con la lettura. Attraverso un libro si può viaggiare con la fantasia”.

