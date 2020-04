Ripartire ma con tutte le cautele sanitarie. E’ questo l’incipit che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, continua a ripetere sui social network per sensibilizzare i concittadini a non allentare la attenzione in vista della fase due.

Lo stop per almeno 180 giorni alla Sagra di San Nicola a maggio è stato inevitabile. Per la prima volta dal 1087 sarà annullato l’evento: “Ci inventeremo qualcosa di virtuale per la festa di San Nicola – ha aggiunto Decaro -. Non sono gestibili le 300mila persone che lo scorso anno hanno partecipato alla festa o la movida che ne consegue. Stiamo pensando a pezzi di corteo degli ultimi anni uniti tra di loro”.

