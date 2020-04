Pezzi di calcinacci sono caduti da un balcone in via Sparano, esattamente sopra un negozio di calzature per bambini aperto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona e il balcone.

Tanta la preoccupazione per quanto accaduto. Sul posto ci sono anche agenti della polizia locale per interdire l’accesso alla zona. Fortunatamente non c’erano tante persone in giro a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

