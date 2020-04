Una paziente affetta da coronavirus trasportata in ascensore, rimane bloccata con due medici all’interno. Accade agli Ospedali riuniti di Foggia. La denuncia è del parlamentare di Fratelli di Italia, Marcello Gemmato. “La sanità in Puglia ai tempi di Emiliano – denuncia – Le immagini che mi girano alcuni medici degli Ospedali riuniti di Foggia sono un pugno nello stomaco. Una giovane paziente affetta da Covid bloccata per più di 20 minuti nell’ascensore unica via di accesso al reparto per pazienti in barella. Non è il primo caso anzi, pare sia avvenuto altre volte con complicanze gravissime. Nessuno ne parla. La sanità pubblica in Puglia fa acqua da tutte le parti, reparti chiudono,ospedali chiudono, gli operatori sanitari sono privi di adeguate protezioni individuali”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.