E’ prevista questa mattina l’ispezione disposta dal Ministero della Salute all’interno de “La Fontanella”, la Rsa di Soleto con 88 anziani contagiati dal Covid e 17 deceduti. Si tratta di un’ispezione da remoto, per via delle restrizioni anti virus, e si snoderà lungo l’asse Roma, Bari, Lecce e Soleto. I carabinieri del Nas insieme agli operatori dell’Asl/Le, che dallo scorso 25 marzo gestisce la struttura, saranno telecollegati con gli ispettori del Ministero della Salute a Roma e contemporaneamente anche con la Regione Puglia e la sede della direzione generale dell’Asl Lecce. Il collegamento avverrà da una zona protetta della Rsa, per motivi di sicurezza. All’interno della struttura sono ancora ospiti circa 20 anziani, tutti positivi. Sul caso della rsa salentina la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’inchiesta nel quale risultano indagati direttrice, amministratore unico e responsabile sanitario della struttura con l’accusa di abbandono di persona incapace e diffusione colposa di epidemia. (Ansa)

