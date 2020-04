Si terrà questa mattina il vertice tra azienda e sindacati in videoconferenza sulla crisi H&M e la chiusura dei punti vendita in tutta Italia, tra cui quello di Bari, in via Sparano. A rischio solo a Bari ci sono 50 famiglie. “Ho parlato oggi con l’advisor dell’H&M per capire le motivazioni per la chiusura – spiega il sindaco a Telebari – per capire se è possibile ad esempio pensare ad una riduzione del fitto e salvare quindi il punto vendita in via Sparano e i 50 lavoratori. Bisogna capire qual è l’orientamento della catena: se è solo un problema di affitto siamo disponibili ad aprire un tavolo di trattativa con i proprietari di quell’edificio. Se non è così proveremo a proporre quell’immobile a qualche negozio e chiederemo la clausola sociale per salvare i 50 dipendenti”.

