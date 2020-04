A Bari giorni scorsi i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre italiani per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In Piazza Luigi di Savoia, gli agenti della volante di zona hanno fermato e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un bitontino del ‘94, residente a Bari, pregiudicato; a seguito del controllo gli agenti hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina nel tipico confezionamento a “cipollina” successivamente risultate avere un peso lordo di circa 2 grammi e 680, verosimilmente frutto della pregressa attività di spaccio.

Nel quartiere San Paolo, un poliziotto, libero dal servizio, dopo aver assistito ad una inequivocabile scena di spaccio è intervenuto e ha bloccato due giovani con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione crimine di Bari; i due giovani, un 18enne, già segnalato per lo stesso reato, e l’altro minorenne, erano in possesso di circa 4 grammi di marijuana, denunciati per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

