Nelle aree di attesa del Policlinico di Bari sono iniziati gli allestimenti per far rispettare la distanza di sicurezza nella fase due dell’emergenza coronavirus. “Il distanziamento sociale – si legge sui social del Polibari2020 – come forma di prevenzione alla diffusione del coronavirus, accompagnerà i nostri comportamenti nei prossimi mesi e dovremo essere più attenti anche nell’attesa in fila del nostro turno per l’accesso a luoghi e servizi pubblici”.

“Al Policlinico di Bari al posto dei nastri bianchi e rossi si è preferito realizzare questi stencil che contrassegnano le aree di attesa con la giusta distanza da mantenere per l’accesso al centro prelievi, al bar interno, presto anche al pronto soccorso oculistico e altre aree. Potete anche muovervi basta non invadere altre aree”.

