Pierpaolo Sileri, vice ministro alla Salute che nel pomeriggio alla radio aveva detto che anche un amico può essere considerato un affetto stabile, ha modificato il tiro a Corriere.it: “Si può parlare di affetto stabile, se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città. Il Dpcm chiarirà, ma io credo che affetto stabile è responsabilità. Significa non andare a trovare un amico solo per fare due passi, ma avere a cuore la sua salute e la nostra”.

