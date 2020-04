“Non ho notizie dirette dal governo ma credo che fino a quando non ci sarà il vaccino sarà difficile aprire la scuola così come era prima. Non si riesce a mantenere il distanziamento sociale, nelle aule ci sono 30 ragazzi”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, nel corso di una diretta sul profilo Instagram delle 6000 Sardine.

“Si potrà pensare a una soluzione mista, come stanno pensando in Francia – ha spiegato – quelli che non possono stare a casa andranno a scuola quelli che possono stare con i genitori faranno la didattica a distanza in modo da ridurre la presenza nelle aule. Non sarà facile”.

