“Ogni azione che viene decisa dalla Regione Puglia viene decisa sulla base di un approccio scientifico. Che non significa far decidere gli scienziati al posto dei politici, significa che ognuno di noi deve sapere quali saranno le conseguenze delle decisioni che sta prendendo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un messaggio in diretta trasmesso da TeleNorba.

“Noi vogliamo riprendere a vivere, vogliamo vivere e vogliamo vivere in sicurezza, sapendo di avere la forza e la capacità tecnica di gestire una situazione senza precedenti. L’ordinanza che ho emanato è un piccolo tentativo di ricominciare questa vista normale, nulla di trascendentale. Non si tratta di un liberi tutti, non si tratta di una riapertura della nostra vita normale. Siamo in perfetta armonia con i provvedimenti nazionali, stiamo solo adattando le decisioni nazionali alla realtà pugliese”.

