“Oggi, primo maggio, è una festa sicuramente bella per chi ha un lavoro, ma è una festa amara per chi un lavoro non lo ha o rischia di perderlo per questa epidemia”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano in un messaggio trasmesso da TeleNorba. “

Sono tanti – ha ricordato Emiliano – i provvedimenti che il governo nazionale sta adottando, anche se sono un po’ in ritardo, come la cassa integrazione. Io sto facendo tutto quello che le mie capacità mi consentono di fare per rendervi meno gravoso questo momento, dedico questa festa a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che, a rischio della loro vita, ci stanno salvando, con grandissima capacità di sacrificio”, ha concluso commosso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.