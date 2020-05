In arrivo presso stabilimenti balneari di tutta Italia, alberghi, strutture turistiche e ricettive, e in tutti gli esercizi che vogliono riaprire le attività in totale sicurezza, un braccialetto ‘anti-Covid’ che avviserà i cittadini quando non rispettano la distanza di sicurezza di un metro da altri utenti, e in grado di ricostruire i contatti di un utente nel pieno rispetto della privacy e senza alcuna App, bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus.

A lanciarlo sul mercato MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitness, che ha creato ‘Labby Light’, un prodotto basato su tecnologia brevettata che, assicurano i creatori, «sarà capace di contenere i contagi da Covid-19 e offrire un contributo alla lotta al coronavirus». «Il braccialetto ‘Labby Light’ ha una duplice funzione -spiega MetaWellness- da un lato, attraverso un led ed una vibrazione, segnala a chi lo indossa il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro da altri utenti, dall’altro, in caso l’utilizzatore dovesse risultare positivo al coronavirus, ricostruisce tutti i contatti avuti con altre persone, grazie ad un sistema che memorizza in modo sicuro i dati utili, permettendo così di isolare velocemente potenziali focolai».

