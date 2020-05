In questa fase di assestamento e di monitoraggio per quanto riguarda l’adeguamento del sistema di trasporto pubblico, l’amministrazione comunale di Bari e l’Amtab hanno scelto di prorogare la gratuità della sosta sulle aree delimitate da strisce blu fino al prossimo 17 maggio, fatta eccezione per park&ride e parcheggi custoditi. La decisione è stata comunicata dal Comune di Bari in vista del 4 maggio.

