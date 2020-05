“Sono molto turbato dal fatto che, nonostante avessimo fatto un accordo con banche per l’anticipazione della cassa integrazione, le banche si stanno muovendo in maniere non coerente. Questa cosa va registrata e messa a punto”.

Lo ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano, durante una intervista a Trm Network, rispondendo ad una domanda sui ritardi nei versamenti ai lavoratori pugliesi della cassa integrazione. “L’Inps – ha ammesso Emiliano – ha difficoltà nei pagamenti, lo avevamo previsto e per questo abbiamo fatto un accordo con le banche”. Sempre in tema economico, il presidente della Regione Puglia ha anticipato: “Siamo pronti a varare un provvedimento che consentirà a tutte le imprese di avere un contributo a fondo perduto, intorno a 5-7mila euro, e una parte con mutuo a 25 anni, assicurando finanziamenti sino a 35mila euro. Mi rendo conto che non è tantissimo, ma si somma ai decreti governativi”.

