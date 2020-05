Ecco Bari alle 19.50 del secondo giorno di allentamento delle restrizioni da coronavirus. Approfittando del bel tempo in tanti hanno invaso il lungomare al tramonto tra runner, famiglie con bambini e altri in spiaggia (foto e video in basso).

Alcuni si sono spinti sulla litoranea verso Sud, varcando gli accessi pedonali (aperti) della spiaggia pubblica di Torre Quetta che dovrebbe essere interdetta al pubblico come le altre spiagge e aree verdi della città. Il video in basso mostra il lungomare Nazario Sauro al tramonto del 5 maggio.Stesse scene anche sulla costa di San Girolamo dove non mancano gli assembramenti.

